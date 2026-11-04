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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ACM Research A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ACM Research A lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ACM Research A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,505 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ACM Research A ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ACM Research A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 310,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 269,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,17 Milliarden USD im Vergleich zu 901,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu ACM Research Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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