ACI Worldwide Aktie 3290913 / US0044981019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: ACI Worldwide stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ACI Worldwide wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ACI Worldwide noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 430,6 Millionen USD gegenüber 401,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,90 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACI Worldwide IncShs
|
05.08.26
|Ausblick: ACI Worldwide stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: ACI Worldwide stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: ACI Worldwide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: ACI Worldwide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: ACI Worldwide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: ACI Worldwide zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ACI Worldwide IncShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.