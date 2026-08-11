AcelRx Pharmaceuticals Aktie 122764053 / US00444T2096
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AcelRx Pharmaceuticals wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,063 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AcelRx Pharmaceuticals noch -0,100 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll AcelRx Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,238 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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