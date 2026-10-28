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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: ACCO Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
ACCO Brands wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,187 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 367,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 383,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 383,7 Millionen USD.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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