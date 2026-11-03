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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: ACADIA Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ACADIA Pharmaceuticals lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,199 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ACADIA Pharmaceuticals ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 332,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ACADIA Pharmaceuticals einen Umsatz von 278,6 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,623 USD je Aktie, gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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