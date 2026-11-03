Ausblick: Acadia Healthcare gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Acadia Healthcare wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 877,8 Millionen USD gegenüber 851,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber -12,160 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 3,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,31 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net