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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Acadia Healthcare gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Acadia Healthcare wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 877,8 Millionen USD gegenüber 851,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber -12,160 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 3,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,31 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Acadia Healthcare Co Inc
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07:01
|Ausblick: Acadia Healthcare gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Acadia Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Acadia Healthcare Co Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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