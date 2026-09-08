Ausblick: Academy Sports and Outdoors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Academy Sports and Outdoors lädt am 09.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,07 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Academy Sports and Outdoors 1,85 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Academy Sports and Outdoors im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,14 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,43 USD aus. Im Vorjahr waren 5,54 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 6,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch