Academedia AB Aktie 32822694 / SE0007897079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Academedia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Academedia AB wird am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,54 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Academedia AB 3,24 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Academedia AB nach den Prognosen von 3 Analysten 5,69 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,50 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 8,14 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 20,39 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 18,53 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Academedia AB
|
07:01
|Ausblick: Academedia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.08.26
|Erste Schätzungen: Academedia AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Academedia AB
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.