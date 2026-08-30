Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Typische Fragen im Bewerbungsgespräch: Diese Antworten kommen nicht gut an
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Suche...

Academedia AB Aktie 32822694 / SE0007897079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.08.2026 07:01:06

Ausblick: Academedia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Academedia AB
8.26 CHF 2.71%
Kaufen Verkaufen

Academedia AB wird am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,54 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Academedia AB 3,24 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Academedia AB nach den Prognosen von 3 Analysten 5,69 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,50 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 8,14 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 20,39 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 18,53 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Analysen zu Academedia AB

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

29.08.26 Logo WHS Cybersecurity-Boom durch KI: Diese ETFs profitieren jetzt
28.08.26 Marktüberblick: Softwareaktien haussieren nach Salesforce-Zahlen
28.08.26 SMI stürzt ab
28.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rally oder Pullback?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Apple Raises Apple TV Subscription Prices To $14.99 Per Month
Inferenz-Boom als Kurstreiber für Aktien: Warum NVIDIA & Co. vor dem nächsten Ausbruch stehen
UBS-Aktie im Blick: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.