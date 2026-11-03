Ausblick: Aboitiz Power präsentiert Quartalsergebnisse

Aboitiz Power wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,18 PHP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,48 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 55,91 Milliarden PHP gegenüber 52,53 Milliarden PHP im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,92 PHP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,70 PHP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 222,88 Milliarden PHP, gegenüber 198,48 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net