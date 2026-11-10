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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: ABN Amro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ABN Amro präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,923 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 37,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ABN Amro 0,670 EUR je Aktie vermeldete.
12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 44,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,53 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,51 Milliarden EUR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,28 EUR im Vergleich zu 2,45 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 9,66 Milliarden EUR, gegenüber 17,38 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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