ABN Amro Aktie 30405054 / NL0011540547
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: ABN Amro gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ABN Amro wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,795 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ABN Amro 0,670 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 45,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,34 Milliarden EUR gegenüber 4,26 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,94 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,45 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,41 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,38 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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