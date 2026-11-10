Ausblick: ABN AMRO Bank NV Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ABN AMRO Bank NV Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie gegenüber 0,780 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,29 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ABN AMRO Bank NV Un für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,81 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,66 USD je Aktie, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 10,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net