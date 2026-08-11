ABN AMRO Bank NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh Aktie 49389783 / US00080Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: ABN AMRO Bank NV Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ABN AMRO Bank NV Un öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ABN AMRO Bank NV Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,907 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 44,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,83 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,67 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, gegenüber 2,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 10,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,62 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABN AMRO Bank NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
|
07:01
|Ausblick: ABN AMRO Bank NV Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: ABN AMRO Bank NV Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: ABN AMRO Bank NV Un legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: ABN AMRO Bank NV Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ABN AMRO Bank NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.