Ausblick: ABN AMRO Bank NV Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ABN AMRO Bank NV Un öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ABN AMRO Bank NV Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,907 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 44,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,83 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,67 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, gegenüber 2,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 10,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,62 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch