Abeona Therapeutics Aktie 120170737 / US00289Y2063
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Abeona Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Abeona Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,232 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,71 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2960,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Abeona Therapeutics einen Umsatz von 0,4 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,748 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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