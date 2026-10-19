ABB Aktie 1220985 / US0003752047
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: ABB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ABB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,791 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll ABB nach den Prognosen von 21 Analysten 9,77 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,05 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,60 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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