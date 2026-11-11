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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: ABB Power Products Systems India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ABB Power Products Systems India veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,63 INR gegenüber 59,31 INR im Vorjahresquartal.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 49,51 Prozent auf 27,40 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 348,49 INR, gegenüber 221,63 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 116,90 Milliarden INR im Vergleich zu 81,48 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu ABB Power Products & Systems India Ltd Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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