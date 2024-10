Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert in der am 17.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,567 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) noch 0,420 CHF je Aktie eingenommen.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent auf 8,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,06 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD im Vergleich zu 1,81 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 33,23 Milliarden USD, gegenüber 28,82 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch