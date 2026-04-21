ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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21.04.2026 07:01:06
Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.
ABB (Asea Brown Boveri) wird am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,782 USD gegenüber 0,540 CHF im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 17 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,47 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,06 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,20 USD je Aktie, gegenüber 2,15 CHF je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 36,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 27,45 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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