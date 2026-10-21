AB Sagax Aktie 21046143 / SE0005127818
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AB Sagax (B) lässt sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AB Sagax (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,43 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,46 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll AB Sagax (B) 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,44 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AB Sagax (B) 1,37 Milliarden SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,58 SEK, gegenüber 11,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 5,56 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,40 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu AB Sagax (B)
|
21.10.26
|Ausblick: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: AB Sagax (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.07.26
|Ausblick: AB Sagax (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.06.26
|Erste Schätzungen: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: AB Sagax (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: AB Sagax (B) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu AB Sagax (B)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.