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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aadhar Housing Finance legt Quartalsergebnis vor
Aadhar Housing Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 6,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aadhar Housing Finance 6,16 INR je Aktie eingenommen.
Aadhar Housing Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 30,12 INR, gegenüber 25,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 26,72 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,51 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Aadhar Housing Finance Ltd Registered Shs 144A Reg S
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04.11.26
|Ausblick: Aadhar Housing Finance legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Aadhar Housing Finance Ltd Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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