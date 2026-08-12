AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie 130783829 / SE0021020716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AAC Clyde Space Registered präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,800 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -2,780 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 47,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 109,0 Millionen SEK gegenüber 73,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,340 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,630 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 474,1 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 295,3 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu AAC Clyde Space AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: AAC Clyde Space Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: AAC Clyde Space Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)