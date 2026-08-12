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AAC Clyde Space AB Registered Shs Aktie 130783829 / SE0021020716

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: AAC Clyde Space Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AAC Clyde Space AB Registered Shs
11.16 EUR -3.12%
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AAC Clyde Space Registered präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,800 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -2,780 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 47,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 109,0 Millionen SEK gegenüber 73,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,340 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,630 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 474,1 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 295,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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