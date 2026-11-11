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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: AAC Clyde Space Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AAC Clyde Space Registered wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,200 SEK. Dies würde einen Gewinn von 90,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AAC Clyde Space Registered -2,120 SEK je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 124,0 Millionen SEK – ein Plus von 62,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AAC Clyde Space Registered 76,3 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,650 SEK im Vergleich zu -7,630 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 472,3 Millionen SEK, gegenüber 295,3 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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