A2Z Cust2Mate Solutions Aktie 138743083 / CA0022051027
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
A2Z Cust2Mate Solutions wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.
A2Z Cust2Mate Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 205,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,580 USD aus. Im Vorjahr waren -1,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 27,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 7,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: A2Z Cust2Mate Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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