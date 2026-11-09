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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: 908 Devices legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
908 Devices gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,150 USD. Dies würde einen Gewinn von 63,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem 908 Devices -0,410 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll 908 Devices im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,69 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,918 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 69,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 56,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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