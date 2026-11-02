Ausblick: 8X8 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

8X8 wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll 8X8 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 187,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte 8X8 184,1 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,353 USD je Aktie, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 755,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 735,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net