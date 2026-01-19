Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick auf Bilanz 19.01.2026 13:01:00

Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

3M öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

3M wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,01 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,03 USD, gegenüber 7,55 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 24,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

