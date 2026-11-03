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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: 3D Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
3D Systems öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 97,3 Millionen USD – ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3D Systems 91,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,140 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 393,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 386,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3D Systems Corp.
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|NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
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|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt mittags (finanzen.ch)
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08.10.26
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07.10.26
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Analysen zu 3D Systems Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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