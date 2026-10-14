360 One Wam Aktie 125203025 / INE466L01038
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: 360 One Wam präsentiert Quartalsergebnisse
360 One Wam wird am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte 360 One Wam mit 7,80 INR je Aktie genauso viel verdient.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,29 Milliarden INR – ein Minus von 25,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 360 One Wam 11,08 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,50 INR, gegenüber 30,16 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 36,05 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,03 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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