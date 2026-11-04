Ausblick: 10x Genomics A legt Quartalsergebnis vor

10x Genomics A wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,267 USD. Dies würde einen Verlust von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem 10x Genomics A -0,220 USD je Aktie vermeldete.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 149,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 148,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,746 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 620,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 642,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net