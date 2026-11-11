Ausblick: 1&1 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

1&1 äussert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,155 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 26,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 EUR je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei 1&1 für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,09 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,709 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,940 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,59 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,14 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net