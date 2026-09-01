BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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01.09.2026 14:38:46
Ausbildungsstart im BMW Group Werk Regensburg: 96 Nachwuchskräfte starten ins Berufsleben
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