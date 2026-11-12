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12.11.2026 11:43:43

Aus organischen Reststoffen wird Flugtreibstoff von morgen: FFG gefördertes REPLOID-Projekt soll regionale, unabhängige Rohstoffquelle für SAF in Europa erschliessen

REPLOID Group
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EQS-Media / 12.11.2026 / 11:43 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Aus organischen Reststoffen wird Flugtreibstoff von morgen: FFG gefördertes REPLOID-Projekt soll regionale, unabhängige Rohstoffquelle für SAF in Europa erschliessen

  • Der Bedarf an nachhaltigem Flugtreibstoff („SAF“) wächst, doch Europa fehlen die nötigen Rohstoffe.
  • REPLOID gewinnt Fett aus Larven der Schwarzen Soldatenfliege, die organische Reststoffe lokal verwerten.
  • Dieses Insektenfett wird als potenzieller Rohstoff für SAF erforscht.

 

Wels, 12. November 2026 – Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft („FFG“) fördert ein Forschungsprojekt der REPLOID Group AG („REPLOID“) im Rahmen eines FFG-Basisprogramms mit einem Volumen im sechsstelligen Euro-Bereich. Ziel ist es, zu zeigen, dass sich Fett aus Insektenlarven als Rohstoff für nachhaltigen Flugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, kurz „SAF“) nutzen lässt. Das würde eine neue, skalierbare Rohstoffquelle für einen der wachstumsstärksten Energiemärkte weltweit erschliessen.

Ein globaler Markt, dem der Rohstoff fehlt

Die Luftfahrt steht vor einer der grössten Umstellungen ihrer Geschichte. Die ReFuelEU-Aviation-Verordnung schreibt seit 2025 einen SAF-Anteil von mindestens 2 % bei Abflügen von EU-Flughäfen vor. Dieser Anteil steigt auf 6% im Jahr 2030, 20 % im Jahr 2035 und 70 % im Jahr 2050. Weltweit werden 2026 erst rund 2,4 Millionen Tonnen SAF produziert. Das sind nur etwa 0,8 % des globalen Kerosinbedarfs. Für das Netto-Null-Ziel der Luftfahrt braucht es bis 2050 jährlich rund 500 Millionen Tonnen. Die Lücke zwischen Bedarf und Angebot gehört damit zu den grössten Herausforderungen und Chancen der Energiewende.

Der Engpass liegt vor allem beim Rohstoff. SAF wird derzeit zu rund 80 % aus Altspeiseöl hergestellt, das nur begrenzt verfügbar ist. Für die in Europa eingesetzten SAF stammen etwa 85 % der Rohstoffe von ausserhalb der EU, der grösste Teil davon aus China. Europa baut seine Produktion aus, bleibt beim Rohstoff aber stark von Importen abhängig. Das bringt Kosten, Emissionen und geopolitische Risiken mit sich.

Die Antwort liegt vor der Haustür

Philip Pauer, CEO und Gründer der REPLOID Group AG: „Europa sucht händeringend nach Rohstoffen für nachhaltigen Flugtreibstoff. Dabei liegt beträchtliches Potenzial direkt vor unserer Haustür: in den organischen Reststoffen, die täglich anfallen. Mit unseren Insektenlarven machen wir daraus einen hochwertigen, regional verfügbaren Rohstoff. Dass die FFG dieses Projekt fördert, bestätigt unseren Weg. Wir wollen zeigen, dass Insektenfett ein relevanter Baustein für die Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung der Luftfahrt sein kann, in Österreich, in Europa und weltweit.“

Das Forschungsprojekt unterstützt somit die Entwicklung eines Konzepts, das die regionale Kreislaufwirtschaft stärkt, Abhängigkeiten von importierten Fetten reduziert und zusätzliche Anwendungen in der chemischen Industrie und energetischen Nutzung erschliesst.             

 

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Massstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.

 

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG
Schlagwort(e): Forschung/Technologie

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstrasse 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2433746

 
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2433746  12.11.2026 CET/CEST

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