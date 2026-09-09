Aus dem "SonntagsBlick" wird der "Blick fürs Wochenende"

Zürich (awp/sda) - Der "SonntagsBlick" erscheint ab dem 9. Januar 2027 am Samstag und heisst neu "Blick fürs Wochenende". Das gab Ringier am Mittwochabend an einem Event bekannt.

Das Zürcher Verlagshaus bestätigte damit, was schon länger als Gerücht existierte. Zuletzt hatte die "Republik" im Juli berichtet, dass der Entscheid gefallen sei, den Sonntag als Erscheinungstag zu streichen. Ringier wollte das damals nicht bestätigen.

Das neue Produkt vereine "die Stärken des bisherigen SonntagsBlick und der Samstagsberichterstattung der Blick-Familie in einem umfangreicheren Wochenendangebot", heisst es einer Mitteilung. Laut der Ringier-Medienstelle ist kein Stellenabbau geplant.

Der "SonntagsBlick" ist die älteste Sonntagszeitung der Schweiz, die Zeitung erschien seit 1969. Nun geht Ringier den gleichen Weg wie CH Media. Das Aargauer Verlagshaus stellte die "Schweiz am Sonntag" 2017 ein und gibt seither die "Schweiz am Wochenende" am Samstag heraus.