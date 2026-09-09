|
09.09.2026 21:00:36
Aus dem "SonntagsBlick" wird der "Blick fürs Wochenende"
Zürich (awp/sda) - Der "SonntagsBlick" erscheint ab dem 9. Januar 2027 am Samstag und heisst neu "Blick fürs Wochenende". Das gab Ringier am Mittwochabend an einem Event bekannt.
Das Zürcher Verlagshaus bestätigte damit, was schon länger als Gerücht existierte. Zuletzt hatte die "Republik" im Juli berichtet, dass der Entscheid gefallen sei, den Sonntag als Erscheinungstag zu streichen. Ringier wollte das damals nicht bestätigen.
Das neue Produkt vereine "die Stärken des bisherigen SonntagsBlick und der Samstagsberichterstattung der Blick-Familie in einem umfangreicheren Wochenendangebot", heisst es einer Mitteilung. Laut der Ringier-Medienstelle ist kein Stellenabbau geplant.
Der "SonntagsBlick" ist die älteste Sonntagszeitung der Schweiz, die Zeitung erschien seit 1969. Nun geht Ringier den gleichen Weg wie CH Media. Das Aargauer Verlagshaus stellte die "Schweiz am Sonntag" 2017 ein und gibt seither die "Schweiz am Wochenende" am Samstag heraus.
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.