AURYN Mining äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch