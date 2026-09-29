Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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29.09.2026 17:59:00
Aurubis: Überraschender Abgang im Vorstand von Inge Hofkens und Wechsel an der Aufsichtsratsspitze
Aurubis: Recyclingvorständin Inge Hofkens verlässt den Kupferkonzern Ende September. Zugleich verlängert der Aufsichtsrat die Verträge der übrigen Vorstände und bereitet einen Wechsel an seiner Aufsichtsratsspitze vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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