Aurubis stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aurubis hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10.98 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.72 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Aurubis mit einem Umsatz von insgesamt 6.04 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 21.47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch