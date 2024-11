Aurubis startet Bau einer Luftzerlegungsanlage in Lünen - Aktie reagiert kaum

Damit werde die Produktion vor Ort effizienter und unabhängiger von externen Lieferungen, teilte die Aurubis AG mit. Jährlich könnten bis zu 8.500 Tonnen CO2 eingespart werden.

In der Anlage wird Luft in ihre Hauptbestandteile, vor allem Sauerstoff und Stickstoff, zerlegt. Der Sauerstoff habe eine höhere Qualität als die bisher angelieferten Gase, so dass künftig weniger davon benötigt werde, um die gleiche Menge Kupfer zu produzieren. Zum anderen könne der Standort durch die Produktion vor Ort künftig komplett auf extern angelieferten Flüssigsauerstoff in grossen Tanks verzichten.

Dadurch entfallen bis zu 3.000 LKW-Lieferungen pro Jahr und die energieaufwändige Rückumwandlung in Gas. In der Folge verringern sich Verkehr und Emissionen in der Region, der CO2-Ausstoss könnte um bis zu 8.500 Tonnen pro Jahr sinken.

Solche Anlagen sind bereits an anderen grossen Standorten des Konzerns im Einsatz, zum Beispiel in Hamburg und im bulgarischen Pirdop.

Aurubis-Aktien tendieren via XETRA zeitweise marginale 0,06 Prozent tiefer auf 77,15 Euro.

DOW JONES