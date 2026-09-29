Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’168 -0.6%  DAX 25’375 0.0%  Euro 0.9463 0.0%  EStoxx50 6’316 0.2%  Gold 4’153 0.9%  Bitcoin 69’308 -0.2%  Dollar 0.8348 0.3%  Öl 103.7 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Suche...

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Personalie 29.09.2026 17:03:00

Aurubis-Aktie zieht an: Vertragsverlängerung für Vorstände

Aurubis-Aktie zieht an: Vertragsverlängerung für Vorstände

Aurubis setzt im Vorstand weitgehend auf Kontinuität.

Aurubis
152.84 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurden die Verträge des CEO und des für Custom Smelting and Products verantwortlichen COO verlängert, beim Finanzchef ist dies geplant. Inge Hofkens, COO für Multimetal Recycling, wird dagegen zum 30. September "im besten gegenseitigen Einvernehmen" aus dem Vorstand ausscheiden. Zudem hat der Aufsichtsrat einen Vorschlag für den Nachfolger seines altersbedingt ausscheidenden Vorsitzenden Fritz Vahrenholt gemacht.

Nach der Hauptversammlung soll Markus Kramer, der dem Aurubis-Aufsichtsrat bereits seit Februar 2023 angehört, Vorsitzender des Gremiums werden. Vorher muss er sich der Hauptversammlung zur Wiederwahl stellen, ebenso wie die Mitglieder Kathrin Dahnke, Gunnar Groebler und Stephan Krümmer. Zudem wurden Christina Reuter und Philipp Möller als neue Mitglieder vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Vertrag von Vorstandschef Toralf Haag bis Ende Februar 2031 und jenen von COO Custom Smelting & Products, Tim Kurth, bis Ende Juni 2032 verlängert. Die Bestellung von CFO Steffen Alexander Hoffmann soll bis Ende September 2032 verlängert werden.

Den Bereich Recycling Europa und die globale Recyclingstrategie wird Verena von Weiss, derzeit Werkleiterin in Lünen, als Generalbevollmächtigte/Executive Vice President von Hofkens übernehmen.

Via XETRA steigt die Aurubis-Aktie zeitweise um 1,43 Prozent auf 162,70 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor einem Jahr verdient
Die Expertenmeinungen zur Aurubis-Aktie im August 2026
Aurubis wird etwas optimistischer - Hohe Preise für Kupfer- und Schwefelsäure

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aurubis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten