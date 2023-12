Aurubis-Aktie verliert: Aurubis peilt 380 bis 480 Mio Euro operativen Konzerngewinn für 2023/24 an

Der Kupferkonzern Aurubis plant für 2023/24 (per Ende September) mit einem operativen Konzernergebnis (vor Steuern) zwischen 380 und 480 Millionen Euro, wie er in Hamburg bei Vorlage der Bilanz für das abgelaufenen Jahr mitteilte. Metalldiebstähle hatten im vergangenen Jahr zu einem Schaden von 169 Millionen Euro geführt, so dass das Ergebnis für 2022/23 wie bekannt auf 349 Millionen von 532 Millionen Euro sank.

Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern, das unter anderem Bewertungseffekte von Metallpreisschwankungen aus unrealisierten Geschäften enthält, belief sich auf 165 (Vorjahr: 935) Millionen Euro.

Die Aurubis-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent auf 77,53 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)