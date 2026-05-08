Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 -0.2%  SPI 18’603 -0.2%  Dow 49’647 0.1%  DAX 24’435 -0.9%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’922 -0.8%  Gold 4’727 0.9%  Bitcoin 62’476 0.1%  Dollar 1 -0.4%  Öl 100 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allianz-Aktie am DAX-Ende: Was hinter dem Rücksetzer steckt
Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
NEL ASA-Aktie unter Druck: Technischer Erfolg überzeugt den Markt nicht
Switch-2-Preise steigen weltweit - Nintendo-Aktie reagiert mit Kursplus
Deutsche Bank AG: Buy-Note für Henkel vz-Aktie
Suche...

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen im Blick 08.05.2026 14:28:36

Aurubis-Aktie nach Allzeithoch schwächer: Konzern erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen

Aurubis-Aktie nach Allzeithoch schwächer: Konzern erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen

Der Kupferkonzern Aurubis hebt seine Gewinnprognose wegen verbesserter Aussichten an.

Aurubis
171.01 CHF -3.09%
Kaufen Verkaufen
Im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) soll das operative Vorsteuerergebnis von Aurubis nun 425 bis 525 Millionen Euro erreichen statt bisher 375 bis 475 Millionen, wie der MDax -Konzern überraschend am Freitag mitteilte. Analysten rechneten bisher im Schnitt bereits mit knapp 500 Millionen.

Die Hamburger nannten anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere erwartete Schwefelsäureerlöse in der zweiten Jahreshälfte als Grund für die höheren Ziele. Die Aktie markierte einen weiteren Rekord, zeigte sich im XETRA-Handel zuletzt jedoch wieder 2,8 Prozent tiefer bei 187,40 Euro.

Im ersten Halbjahr ging das operative Vorsteuerergebnis auf Basis vorläufiger Zahlen leicht von 229 auf 226 Millionen Euro zurück. Das lag im Rahmen der Erwartungen am Markt. Nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS verdoppelte sich der Vorsteuergewinn nahezu auf fast 1,07 Milliarden Euro.

/men/jha/

HAMBURG (awp international)

Weitere Links:

Aurubis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!