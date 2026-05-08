Aurubis-Aktie nach Allzeithoch schwächer: Konzern erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen

Im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) soll das operative Vorsteuerergebnis von Aurubis nun 425 bis 525 Millionen Euro erreichen statt bisher 375 bis 475 Millionen, wie der MDax -Konzern überraschend am Freitag mitteilte. Analysten rechneten bisher im Schnitt bereits mit knapp 500 Millionen.

Die Hamburger nannten anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere erwartete Schwefelsäureerlöse in der zweiten Jahreshälfte als Grund für die höheren Ziele. Die Aktie markierte einen weiteren Rekord, zeigte sich im XETRA-Handel zuletzt jedoch wieder 2,8 Prozent tiefer bei 187,40 Euro.

Im ersten Halbjahr ging das operative Vorsteuerergebnis auf Basis vorläufiger Zahlen leicht von 229 auf 226 Millionen Euro zurück. Das lag im Rahmen der Erwartungen am Markt. Nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS verdoppelte sich der Vorsteuergewinn nahezu auf fast 1,07 Milliarden Euro.

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HAMBURG (awp international)