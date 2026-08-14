Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.44 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16.78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 344.0 Millionen NOK im Vergleich zu 334.1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch