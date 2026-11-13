Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.76 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12.48 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 337.9 Millionen NOK – ein Plus von 5.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates 319.5 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch