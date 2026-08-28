Aurora Spine: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aurora Spine lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Mit einem Umsatz von 5.1 Millionen CAD, gegenüber 6.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18.78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch