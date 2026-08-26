AURORA OPTOELECTRONICS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AURORA OPTOELECTRONICS hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182.6 Millionen CNY – ein Plus von 54.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AURORA OPTOELECTRONICS 118.2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch