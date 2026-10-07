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07.10.2026 04:30:11

Aurora Mobile's GPTBots.ai Showcases Enterprise AI Agent Methodologies at Hong Kong Agentic AI Solution Day

Aurora Mobile
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EQS Newswire / 07/10/2026 / 04:30 CET/CEST

HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 7 October 2026 – Aurora Mobile Limited (NASDAQ: JG) ("Aurora Mobile" or the "Company"), a leading provider of customer engagement and marketing technology services, today announced that its enterprise-grade AI agent platform, GPTBots.ai, was invited to participate in the "Agentic AI Solution Day" hosted by the Hong Kong Productivity Council (HKPC). Sharing the stage with international tech giants such as Amazon Web Services (AWS) and Tencent Cloud, GPTBots.ai presented its deployment methodologies for moving enterprise AI Agents from conceptual "what's possible" to practical "business-ready" implementation.

Endorsed by the HKSAR Government's 2026–27 Budget initiative "AI for All," supported by the Innovation, Technology and Industry Bureau (ITIB), and organized by the statutory body HKPC, the event brought together industry leaders to explore actionable AI solutions. As a core speaker, GPTBots.ai provided participants with trend insights, real-world case studies, solution demonstrations, and expert Q&A, paving a clear and executable path for enterprises to adopt AI.

From Task Execution to Intelligent Operations
With the rapid evolution of large language models, enterprise AI is shifting from single-purpose tools for information retrieval and content generation to a new era of "intelligent operations" deeply integrated into customer service, business workflows, and decision support. However, bridging the gap between technical demos and real business applications requires overcoming multiple challenges, including knowledge transformation, system integration, accountability, and ongoing maintenance.

In her keynote speech, "Agentic AI Deployment Strategies and Key Implementation Practices," Rim Wang, Senior AI Agent Engineer at GPTBots.ai, shared a comprehensive deployment framework covering data governance, business modeling, system integration, and human-in-the-loop collaboration.

Deconstructing Two Real-World Scenarios: Ensuring AI Actions Are Structured and Decisions Are Evidence-Based

1. Intelligent Review of Professional Documents (Case Study: Hong Kong Public Institution)
  • Multi-source heterogeneous parsing: Automatically processes PDFs, scanned documents, and complex tables from diverse sources.
  • Rule-based structural conversion: Transforms regulatory standards and checklists into executable audit rules, systematically verifying each item.
  • Traceable preliminary review: Outputs audit opinions with precise source attribution—document name, page number, and exact location—while preliminary results are confirmed by professionals, achieving "AI-enhanced efficiency, human final approval."

2. Customer Inquiry and Automated Quotation (Case Study: Hong Kong Intellectual Property Services Firm)
  • Cross-system collaboration: AI handles intent recognition and requirement collection, immediately triggering backend CRM/ERP systems such as Zoho.
  • Standardized calculation and fulfillment: Business systems automatically calculate amounts and generate quotations based on predefined logic; after human verification, AI automatically sends quotations to customers. Complex non-standard requests are seamlessly escalated to human agents.

FDE Delivery Model: Bridging the "Last Mile" from Technology to Business
 To ensure AI solutions don't remain at the conceptual stage, GPTBots.ai has rapidly adopted the FDE (Forward Deployed Engineering) delivery model. Engineering teams work directly on-site with clients, collaborating with business and IT teams to clarify requirements, build workflows, and complete system integration. This approach not only achieves deep coupling between abstract AI capabilities and concrete business processes but also transforms reusable modules into standardized workflow templates, significantly improving efficiency for future implementations.

Rim Wang, Senior AI Agent Engineer at GPTBots.ai, stated, "The real challenge in deploying enterprise AI Agents is never just about getting models to answer questions. It's about ensuring decisions are evidence-based, actions follow structured workflows, and critical touchpoints have human accountability. Through our platform capabilities and FDE delivery expertise, GPTBots.ai transforms these requirements into executable system designs, moving AI from 'technically possible' to 'business-ready.'"


Hashtag: #AuroraMobile #GPTBots #AgenticAISolutionDay #HKPC
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

About GPTBots.ai

GPTBots.ai is an enterprise-grade AI agent platform under Aurora Mobile (NASDAQ: JG), offering no-code/low-code AI agent development, deployment, and management for enterprise clients. Through multi-model LLM integration and intelligent workflow automation, GPTBots.ai empowers organizations to enhance customer service, optimize knowledge management, and automate business processes, driving digital innovation and transformation worldwide.

GPTBots.ai's global customers include Axios Management, GP Batteries, Ruko, and many more.

For more information, please contact marketing@gptbots.ai.

About Aurora Mobile Limited

Founded in 2011, Aurora Mobile (NASDAQ: JG) is a leading provider of customer engagement and marketing technology services. The company is dedicated to empowering global enterprises with stable, efficient, and intelligent customer interaction solutions. Leveraging its first-mover advantage in mobile messaging, Aurora Mobile has evolved into a comprehensive platform that integrates omnichannel engagement, AI-driven marketing, advanced AI customer support, and frictionless identity security. Through its flagship brand EngageLab and its robust AI infrastructure GPTBots.ai, the company helps businesses achieve seamless customer reach, automate complex marketing journeys, and optimize service efficiency with AI agents, accelerating digital transformation for clients worldwide.

For more information, please visit: https://ir.aurora-mobile.com/
Contact us at [marketing@aurora-mobile.com]

225647
News Source: Aurora Mobile Limited

07/10/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Media archive at www.todayir.com
View original content: EQS News

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