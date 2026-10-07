Aurora Mobile Aktie 131222011 / US0518572096
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07.10.2026 04:30:11
Aurora Mobile's GPTBots.ai Showcases Enterprise AI Agent Methodologies at Hong Kong Agentic AI Solution Day
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About GPTBots.aiGPTBots.ai is an enterprise-grade AI agent platform under Aurora Mobile (NASDAQ: JG), offering no-code/low-code AI agent development, deployment, and management for enterprise clients. Through multi-model LLM integration and intelligent workflow automation, GPTBots.ai empowers organizations to enhance customer service, optimize knowledge management, and automate business processes, driving digital innovation and transformation worldwide.
GPTBots.ai's global customers include Axios Management, GP Batteries, Ruko, and many more.
For more information, please contact marketing@gptbots.ai.
About Aurora Mobile LimitedFounded in 2011, Aurora Mobile (NASDAQ: JG) is a leading provider of customer engagement and marketing technology services. The company is dedicated to empowering global enterprises with stable, efficient, and intelligent customer interaction solutions. Leveraging its first-mover advantage in mobile messaging, Aurora Mobile has evolved into a comprehensive platform that integrates omnichannel engagement, AI-driven marketing, advanced AI customer support, and frictionless identity security. Through its flagship brand EngageLab and its robust AI infrastructure GPTBots.ai, the company helps businesses achieve seamless customer reach, automate complex marketing journeys, and optimize service efficiency with AI agents, accelerating digital transformation for clients worldwide.
For more information, please visit: https://ir.aurora-mobile.com/
Contact us at [marketing@aurora-mobile.com]
News Source: Aurora Mobile Limited
07/10/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aurora Mobile Ltd (spons. ADRs)
Analysen zu Aurora Mobile Ltd (spons. ADRs)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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