Aurora Eiendom AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aurora Eiendom AS Registered veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.26 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.420 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 160.0 Millionen NOK gegenüber 152.0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch