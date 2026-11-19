Aurora Eiendom AS Registered hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 3.51 NOK. Im letzten Jahr hatte Aurora Eiendom AS Registered einen Gewinn von 4.75 NOK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 203.0 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aurora Eiendom AS Registered 151.0 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch