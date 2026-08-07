Aurora Cannabis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aurora Cannabis hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.07 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.270 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31.09 Prozent auf 67.6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 98.0 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch