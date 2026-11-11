Aurora Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aurora Acquisition A präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1.92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2.560 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 51.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch