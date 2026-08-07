Aurobindo Pharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aurobindo Pharma lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 17.86 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14.20 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 91.50 Milliarden INR gegenüber 78.68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch